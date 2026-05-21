Allarme infezioni sessuali tra i giovani | cresce il rischio cala la consapevolezza

Da lifeandnews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi si sono registrati segnali di aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili tra i giovani, con un conseguente incremento dei casi diagnosticati. I dati raccolti mostrano come molte persone in questa fascia di età non adottino comportamenti di prevenzione adeguati, spesso senza conoscere appieno i rischi a cui si espongono. La mancanza di consapevolezza riguardo alle infezioni e alle misure di tutela sembra essere una delle cause principali di questa crescita.

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