Negli ultimi mesi si sono registrati segnali di aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili tra i giovani, con un conseguente incremento dei casi diagnosticati. I dati raccolti mostrano come molte persone in questa fascia di età non adottino comportamenti di prevenzione adeguati, spesso senza conoscere appieno i rischi a cui si espongono. La mancanza di consapevolezza riguardo alle infezioni e alle misure di tutela sembra essere una delle cause principali di questa crescita.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sempre più giovani si espongono a rischi sanitari senza esserne davvero consapevoli. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Allarme infezioni sessuali tra i giovani: cresce il rischio, cala la consapevolezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

"Infezioni sessuali, vera emergenza tra i giovani"Salvatore Caruso, presidente Fiss (Federazione italiana di sessuologia scientifica): "Troppa disinformazione".

Sesso senza consapevolezza, boom di infezioni tra i giovani: "Chemsex fenomeno in espansione"L'INTERVISTA - Approfondimento con Francesco Cristini, professore associato di Malattie infettive dell'Università di Bologna e direttore dell'Unità...

Shigella resistente agli antibiotici, allarme Ecdc: oltre 2.300 casi in Europa dal 2023Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie segnala la crescente diffusione di ceppi multiresistenti ed estremamente resistenti di Shigella sonnei e Shigella flexneri, soprattut ... quotidianosanita.it

Infezioni sessualmente trasmissibili in crescita tra i giovani: lo Spallanzani forma gli studentiLo Spallanzani protagonista della European Testing Week con test gratuiti e il progetto Sigma nelle scuole del Lazio ... romatoday.it