Un nido di gabbiani al Padiglione Polonia è l'attrazione inattesa della Biennale | la vera sfida sarà il rischio attacchi alla schiusa

Durante la Biennale di Venezia, un nido di gabbiani selvatici è stato posizionato vicino al padiglione dedicato alla Polonia. L’installazione, visibile ai visitatori, si sta trasformando in un punto di interesse, attirando fotografie e attenzione tra i presenti. Tuttavia, si segnalano preoccupazioni riguardo al possibile rischio di attacchi da parte degli uccelli quando le uova si schiuderanno. La presenza del nido ha creato un elemento di sorpresa tra gli eventi dell’esposizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui