Ubriaco provoca incidenti a raffica Preso minaccia gli agenti | vi uccido

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aveva un tasso di alcool nel sangue oltre il doppio di quello consentito, si è messo alla guida della sua auto e ha causato diversi incidenti stradali, da Busto Garolfo (dove abita) a Rho (dove è stato bloccato). In pieno giorno. Agli agenti che gli hanno chiesto i documenti ha detto di chiamarsi “Cavallo Pazzo“ poi ha sfilato dalla tasca un taglierino e li ha minacciati di morte. Con l’accusa di minacce e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, la polizia locale di Rho ha arrestato un uomo di 56 anni, residente a Busto Garolfo. È successo martedì nel tardo pomeriggio. Alle 17.38 è arrivata alla centrale operativa del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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