Ascoli Piceno 60enne guida ubriaco e provoca tre incidenti | denunciato

Da tgcom24.mediaset.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni è stato denunciato dopo aver guidato in stato di ebbrezza e aver causato tre incidenti a Ascoli Piceno. La polizia locale lo ha fermato a seguito di un inseguimento e gli ha ritirato la patente. L’uomo era alla guida di un veicolo coinvolto negli incidenti, e sono stati rilevati valori di alcol nel sangue superiori ai limiti consentiti.

Un uomo di 60 anni, ubriaco al volante e senza assicurazione, ha provocato tre incidenti in sequenza ad Ascoli Piceno, seminando il panico nel traffico tra Monticelli e Marino. Fermato dalla polizia locale al termine di un inseguimento, è stato denunciato. I fatti si sono verificati nella serata di venerdì 27 marzo intorno alle ore 20., Secondo la ricostruzione, il conducente, alla guida di un'utilitaria, è rimasto coinvolto in tre distinti incidenti stradali senza mai fermarsi a prestare soccorso. Determinante l'intervento di una donna coinvolta in uno degli incidenti che, con prontezza, si è rimessa alla guida seguendo a distanza il veicolo in fuga, mentre contattava il numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ascoli piceno 60enne guida ubriaco e provoca tre incidenti denunciato
© Tgcom24.mediaset.it - Ascoli Piceno, 60enne guida ubriaco e provoca tre incidenti: denunciato

Articoli correlati

Leggi anche: Si mette alla guida ubriaco e provoca un incidente, denunciato

Paura a Città di Castello vicino Perugia, un uomo si mette al volante ubriaco e provoca tre incidentiUn uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza, questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dalla Polizia...

Approfondimenti e contenuti su Ascoli Piceno

Temi più discussi: Ascoli Piceno, 60enne guida ubriaco e provoca tre incidenti: denunciato; Guida ubriaco e provoca tre incidenti ad Ascoli, denunciato; Ubriaco e senza assicurazione provoca tre incidenti: fermato dalla polizia locale; Ubriaco alla guida (e senza assicurazione) provoca tre incidenti di fila e tenta la fuga: denunciato un 60enne.

Ascoli, ubriaco al volante provoca tre incidenti. Sessantenne fermato dalla polizia localeUna donna coinvolta lo segue dopo uno dei sinistri e allerta il 112. Gli agenti lo rintracciano poco dopo: patente ritirata, auto sequestrata e denuncia ... lanuovariviera.it

Ubriaco alla guida (e senza assicurazione) provoca tre incidenti di fila e tenta la fuga: denunciato un 60enneUn ubriaco al volante e senza assicurazione ha provocato tre incidenti in sequenza ad Ascoli Piceno, seminando il panico nel traffico ... msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.