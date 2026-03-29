Ascoli Piceno 60enne guida ubriaco e provoca tre incidenti | denunciato

Un uomo di 60 anni è stato denunciato dopo aver guidato in stato di ebbrezza e aver causato tre incidenti a Ascoli Piceno. La polizia locale lo ha fermato a seguito di un inseguimento e gli ha ritirato la patente. L’uomo era alla guida di un veicolo coinvolto negli incidenti, e sono stati rilevati valori di alcol nel sangue superiori ai limiti consentiti.

Un uomo di 60 anni, ubriaco al volante e senza assicurazione, ha provocato tre incidenti in sequenza ad Ascoli Piceno, seminando il panico nel traffico tra Monticelli e Marino. Fermato dalla polizia locale al termine di un inseguimento, è stato denunciato. I fatti si sono verificati nella serata di venerdì 27 marzo intorno alle ore 20., Secondo la ricostruzione, il conducente, alla guida di un'utilitaria, è rimasto coinvolto in tre distinti incidenti stradali senza mai fermarsi a prestare soccorso. Determinante l'intervento di una donna coinvolta in uno degli incidenti che, con prontezza, si è rimessa alla guida seguendo a distanza il veicolo in fuga, mentre contattava il numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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