Ubriaco alla guida provoca un incidente a Fuorigrotta e poi aggredisce gli agenti | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Fuorigotta dopo aver causato un incidente mentre guidava in stato di ebbrezza. Dopo lo scontro, ha aggredito gli agenti intervenuti sul posto. Durante le verifiche, è stato rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Il giudizio con rito direttissimo ha portato alla condanna a un anno di reclusione, con la condizione degli arresti domiciliari.

L'uomo aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito. Giudicato con rito direttissimo, l'uomo è stato condannato a un anno di reclusione agli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Fanpage.it

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