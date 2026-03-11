Due ubriachi al volante uno positivo alla cannabis e un altro in giro con un manganello | cinque denunce

Durante i controlli dei Carabinieri di Cesenatico, sono state denunciate cinque persone. Due automobilisti sono stati fermati per guida in stato di ebbrezza alcolica, uno dei quali risultava positivo alla cannabis. Un altro giovane è stato segnalato per aver guidato con un manganello in possesso. Le operazioni hanno coinvolto anche altri soggetti, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Nel corso dei consueti controlli i Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato cinque persone, in particolare due automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica e un giovane automobilista per guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente. Quest'ultimo, in base agli accertamenti svolti, è.