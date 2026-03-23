Una tragedia della strada scuote Napoli: intorno alle 19.15 di domenica sera un uomo di 34 anni che guidava sotto l’effetto di alcol ha travolto e ucciso due donne di origine ucraina che stavano attraversando Corso Garibaldi per andare in direzione di via San Cosimo Fuori Porta Nolana. La dinamica dell’incidente. Prontamente, la Polizia locale ha arrestato l’uomo che guidava una Mercedes e responsabile di aver travolto le due donne mentre attraversavano la carreggiata. Una di esse, di 58 anni, è morta sul colpo mentre l’altra, di 52 anni, è deceduta poco dopo essere stata ricoverata all’Ospedale del Mare a causa delle ferite riportate e della violenza dell’impatto contro l’auto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Napoli, ubriaco al volante investe e uccide due donne: arrestato

Articoli correlati

Incidente a Napoli, auto investe e uccide due donne sulle strisce pedonali a Corso Garibaldi: arrestato il conducente, era ubriacoDue donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, nella zona di Porta Nolana.

Napoli, da ubriaco travolge e uccide due donne: arrestato 34enneDue donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, in Corso Garibaldi, all'altezza di Porta Nolana.

Approfondimenti e contenuti su Napoli ubriaco al volante investe e...

Discussioni sull' argomento Ubriaco, ruba lo champagne, scappa col tir e finisce contro un’auto: denunciato a Mugnano; Mugnano di Napoli: ubriaco ruba champagne e fugge col tir, denunciato dopo incidente; Mugnano, follia al volante: ruba champagne, fugge col Tir e schianta un’auto.

Napoli, ubriaco al volante investe e uccide due donne: arrestatoIl fermo per l’uomo è scattato immediatamente: l’autovettura ha finito la sua corsa contro altri tre mezzi in area di sosta, ecco cosa è successo ... ilgiornale.it

Era alla guida sotto l'effetto di alcol ed è stato arrestato dalla Polizia Locale l'uomo di 34 anni che ieri sera a Napoli, intorno alle 19,15, ha investito e ucciso due donne ucraine. Secondo quanto accertato dall'Unità Operativa San Lorenzo e dell'Infortunistica Str facebook

Inter a +6 su Milan e a +7 sul Napoli. 8 partite al termine, 24 punti disponibili. Prossimo turno di campionato: Inter-Roma e Napoli-Milan. Come finirà x.com