BeerQuake 2026 la birra artigianale che fa bene al territorio torna a Bosco Albergati

BeerQuake 2026, l’evento dedicato alla birra artigianale, si svolgerà nuovamente a Bosco Albergati, confermando una tradizione che dura da tredici anni. Dal 2012, l’iniziativa ha raccolto circa 150.000 euro destinati a beneficenza, coinvolgendo appassionati e produttori locali. La manifestazione si propone di unire la passione per la birra con un impegno concreto nel sostegno di cause sociali, rafforzando il legame tra il territorio e la cultura della birra artigianale.

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