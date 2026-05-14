BeerQuake 2026 la birra artigianale che fa bene al territorio torna a Bosco Albergati
BeerQuake 2026, l’evento dedicato alla birra artigianale, si svolgerà nuovamente a Bosco Albergati, confermando una tradizione che dura da tredici anni. Dal 2012, l’iniziativa ha raccolto circa 150.000 euro destinati a beneficenza, coinvolgendo appassionati e produttori locali. La manifestazione si propone di unire la passione per la birra con un impegno concreto nel sostegno di cause sociali, rafforzando il legame tra il territorio e la cultura della birra artigianale.
Tredici anni di storia, circa €150.000 donati in beneficenza dal 2012: BeerQuake siconferma l'appuntamento che unisce la passione per la birra artigianale a un profondoimpegno sociale. Il festival, interamente organizzato da volontari, torna dal 22 al 24maggio 2026 nell'area verde di Bosco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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