U Triunfu della Gentilezza | Giorgia Deiuri presenta il suo libro da Vetrosì

Palermo - Il 23 maggio, a partire dalle ore 18:00, da Vetrosì – in via Bara all’Olivella 83 a Palermo – si terrà “U Triunfu della Gentilezza. Un racconto tra vetro, parole e identità”, un incontro che unisce territorio, cultura e visione contemporanea della comunicazione. Protagonista dell’evento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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