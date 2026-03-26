Venerdì 27 marzo alle 18.30 a Mestre si terrà un evento presso la sede regionale di Fratelli d’Italia in via Fradeletto 21, durante il quale verrà presentato il libro intitolato

Incontro con il giornalista e scrittore Italo Bocchino, venerdì 27 marzo alle 18.30 a Mestre nella sede regionale di Fratelli d'Italia in via Fradeletto 21, per la presentazione del suo ultimo libro "Giorgia. La figlia del popolo - Perché Meloni piace agli italiani" (edizioni Solferino). All'appuntamento aperto al pubblico dialogheranno con l'autore il senatore Raffaele Speranzon, Coordinatore regionale del partito e Fabio Raschillà, Commissario FdI Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Italo Bocchino presenta a Mestre il suo libro "Giorgia. La figlia del popolo"

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