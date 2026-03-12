Daddy & Me | le sneakers US Polo Assn che celebrano il legame speciale tra papà e figli

Per la Festa del Papà 2026, U.S. Polo Assn. lancia una linea di sneakers coordinate per padri e figli. Le scarpe combinano stile e comfort, incarnando l’American Style e rafforzando il legame tra generazioni attraverso un design condiviso. La collezione mira a rappresentare la complicità tra papà e figli, offrendo un’opzione di calzature che unisce praticità e moda.