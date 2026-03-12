Daddy & Me | le sneakers US Polo Assn che celebrano il legame speciale tra papà e figli
Per la Festa del Papà 2026, U.S. Polo Assn. lancia una linea di sneakers coordinate per padri e figli. Le scarpe combinano stile e comfort, incarnando l’American Style e rafforzando il legame tra generazioni attraverso un design condiviso. La collezione mira a rappresentare la complicità tra papà e figli, offrendo un’opzione di calzature che unisce praticità e moda.
Per la Festa del Papà 2026 U.S. Polo Assn. propone sneakers coordinate padre–figlio: stile, comfort e complicità in versione American Style. La Festa del Papà si avvicina e U.S. Polo Assn. sceglie di celebrarla con un’iniziativa che unisce stile, affetto e complicità. Per il 19 marzo 2026, il brand americano presenta una selezione di sneakers coordinate per papà e bambini, pensate per trasformare ogni giornata in un momento condiviso. L’idea nasce dal valore profondo del rapporto padre–figlio: un legame fatto di giochi, scoperte, piccoli rituali quotidiani e quella presenza rassicurante che per un bambino diventa esempio, guida e supereroe. Una collezione che unisce tradizione e modernità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
