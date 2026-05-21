Tutto pronto per la 100 chilometri del Passatore | ‘Re’ Giorgio Calcaterra torna fra i protagonisti

Sabato 23 maggio alle 15 si svolgerà a Firenze la 51esima edizione della 100 chilometri del Passatore. La gara, che si svolge lungo un percorso che collega Firenze a Faenza, prevede la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni e nazioni. Tra i concorrenti, torna a competere dopo un'assenza di qualche tempo un noto ultramaratoneta, riconosciuto per le sue numerose partecipazioni e vittorie. La partenza sarà dal centro della città, con un pubblico di appassionati che si attendono lungo il percorso.

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FIRENZE – Le 15 di sabato (23 maggio) si fanno sempre più vicine. A quell’ora partirà da Firenze la 51esima edizione della 100 chilometri del Passatore. Il conto alla rovescia si fa più serrato da quando, sabato scorso, è cominciata a Faenza la consegna dei numeri di gara ai 3500 iscritti, che verrà gestita nella città di arrivo del Passatore fino a venerdì sera per poi riprendere sabato mattina a Firenze. Un doppio appuntamento attende i top runner: la sfida assoluta per arrivare per primo e per prima a tagliare il traguardo di piazza del Popolo, a Faenza, e, per quanto riguarda atlete e atleti nostri connazionali, il campionato italiano Fidal Assoluto e Master di 100 chilometri su strada. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tutto pronto per la 100 chilometri del Passatore: ‘Re’ Giorgio Calcaterra torna fra i protagonisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il primo LUNGHISSIMO per il Passatore: SAREMO PRONTI Sullo stesso argomento Mercatino, ceramiche e fotografie: tanti appuntamenti aspettando l'arrivo della 100 chilometri del PassatoreLa 51esima edizione della 100 chilometri del Passatore entra ufficialmente nel vivo e trasforma Faenza in un grande palcoscenico di sport, arte,... Leggi anche: 100 km del Passatore: tutte le info