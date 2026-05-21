Tutto pronto per il concorso internazionale di teatro in memoria di Tiziana Semerano

A Ostuni si svolge il concorso internazionale di teatro dedicato a Tiziana Semerano, con l’obiettivo di promuovere il teatro come luogo di libertà e riscatto. L’evento, intitolato “Rime immortali che resistano al futuro”, coinvolge diverse compagnie e artisti provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolge presso strutture dedicate all’attività teatrale e prevede spettacoli, workshop e momenti di confronto. La giornata rappresenta un’occasione per celebrare la memoria dell’autrice e valorizzare il teatro come forma di espressione culturale.

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