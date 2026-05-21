Tutto pronto per il concorso internazionale di teatro in memoria di Tiziana Semerano
A Ostuni si svolge il concorso internazionale di teatro dedicato a Tiziana Semerano, con l’obiettivo di promuovere il teatro come luogo di libertà e riscatto. L’evento, intitolato “Rime immortali che resistano al futuro”, coinvolge diverse compagnie e artisti provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolge presso strutture dedicate all’attività teatrale e prevede spettacoli, workshop e momenti di confronto. La giornata rappresenta un’occasione per celebrare la memoria dell’autrice e valorizzare il teatro come forma di espressione culturale.
OSTUNI – Il teatro-scuola come spazio di libertà, riscatto e “Rime immortali che resistano al futuro”. Prende il via nella cornice della Città Bianca la IV edizione del concorso internazionale di Teatro scuola “Tiziana Semerano”, in programma dal 25 al 29 maggio 2026.Un appuntamento ormai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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