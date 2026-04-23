Domenica 26 aprile ad Arezzo si terrà il concorso nazionale per cori intitolato “Nuove Voci per Guido”. La manifestazione si svolgerà a partire dalle 10.30 nella Chiesa di San Michele. Le prove e le esibizioni si terranno nel rispetto del programma stabilito. L’evento coinvolge diversi cori provenienti da varie parti del paese. La partecipazione è aperta a tutte le formazioni musicali interessate.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Domenica 26 aprile dalle 10.30 ad Arezzo. La settima edizione vede protagonisti cori giovanili e scolastici in un viaggio nella musica di epoche diverse. In giuria Serena Peroni, Paolo Piana e Andrea Basevi Tutto pronto per la settima edizione del concorso nazionale “Nuove Voci per Guido” con cori giovanili e scolastici che propongono vari repertori musicali in un viaggio tra epoche diverse. Importante momento di musica e condivisione che ha l’obiettivo di promuovere la coralità giovanile e scolastica attraverso un palcoscenico di grande valore artistico, l’appuntamento si terrà domenica 26 aprile dalle ore 10.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutto pronto per il concorso nazionale per cori “Nuove Voci per Guido” alla Chiesa di San Michele

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