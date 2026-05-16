Il pronto soccorso raddoppia Scatta il concorso internazionale
Il pronto soccorso di un ospedale di Monza verrà ampliato e rinnovato attraverso un concorso internazionale di progettazione. Il progetto, suddiviso in due fasi, mira a creare nuovi spazi dedicati all’emergenza e all’urggenza. La Fondazione coinvolta intende anche ripensare l’intero sistema di accoglienza e assistenza offerto nel reparto. L’obiettivo è sviluppare un nuovo modello di pronto soccorso, più funzionale e al passo con le esigenze attuali.
Il San Gerardo progetta il pronto soccorso del futuro. Attraverso un concorso internazionale di progettazione articolato in due fasi, la Fondazione San Gerardo di Monza punta a ridefinire non solo gli spazi del proprio settore di emergenza-urgenza, ma l’intero modello di accoglienza e cura. Il concorso consentirà di raccogliere proposte da team multidisciplinari internazionali. Una giuria specializzata selezionerà il progetto migliore, che verrà realizzato anche grazie ai finanziamenti regionali. Tutto ha inizio con l’adozione del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), elaborato con il contributo congiunto dei diversi settori della Fondazione, che restituisce una visione aggiornata delle necessità strutturali e organizzative e delle potenzialità future. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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