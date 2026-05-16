Il pronto soccorso raddoppia Scatta il concorso internazionale

Il pronto soccorso di un ospedale di Monza verrà ampliato e rinnovato attraverso un concorso internazionale di progettazione. Il progetto, suddiviso in due fasi, mira a creare nuovi spazi dedicati all’emergenza e all’urggenza. La Fondazione coinvolta intende anche ripensare l’intero sistema di accoglienza e assistenza offerto nel reparto. L’obiettivo è sviluppare un nuovo modello di pronto soccorso, più funzionale e al passo con le esigenze attuali.

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