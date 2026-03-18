Standing ovation per Zelensky al Parlamento del Regno Unito – Il video

Il 18 marzo 2026, al Parlamento del Regno Unito a Londra, il presidente ucraino ha ricevuto una standing ovation al termine del suo intervento. Il video dell’evento mostra l’applauso unanime dei parlamentari britannici, che hanno manifestato il loro apprezzamento con un caloroso riconoscimento. L’intervento si è concluso con questa ovazione, visibile sui filmati diffusi dall’Agenzia Vista.

(Agenzia Vista) Ucraina, 18 marzo 2026 La standing ovation per il Presidente ucraino Zelensky al termine del suo intervento al Parlamento del Regno Unito a Londra. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è Referendum, Meloni sale sul treno di Fedez e Schlein declina l’invito: l’intervista della premier giovedì a «Pulp Podcast» – Il video Il “barone nero” Jonghi Lavarini e l’incontro con Peter Thiel: «L’ho visto, il generale Vannacci era d’accordo, anche lui è interessato» – Il colloquio Una prof iraniana raggela i conduttori di Un giorno da pecora e pure Fratoianni che era ospite: collegamento spot per gli ayatollah – Il video 🔗 Leggi su Open.online

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