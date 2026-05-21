Tutti in gioco con il Pirlì Gaverina ospiterà le finali E ora c’è anche il Topolì

Da ecodibergamo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento itinerante si svolge nella provincia di Bergamo, coinvolgendo diverse feste locali. La manifestazione, chiamata «Tutti in gioco» con il Pirlì, si concluderà nelle finali che si terranno nella località di Gaverina. La presenza di un nuovo elemento, il «Topolì», si aggiunge alle attività previste. L’obiettivo dichiarato è promuovere momenti di socialità diretta, lontani dall’uso dei social network, coinvolgendo le comunità locali in un percorso che attraversa vari eventi sul territorio.

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LA PRESENTAZIONE. Un roadshow che attraversa tutta la Bergamasca all’interno di feste locali: «Favorisce la socialità e non i social». L’antico gioco del Pirlì, antenato del flipper, continua a cercare il suo presente e soprattutto il futuro. È stata presentata mercoledì 20 maggio alla Provincia di Bergamo «Tutti in gioco 2026. Il Pirlì oltre il futuro. Tra saperi, sapori e tradizioni», sorta di roadshow che attraversa tutta la Bergamasca all’interno di feste locali (i partner territoriali sono 140). Una trentina gli appuntamenti fino al 10-11 ottobre, quando, a Gaverina Terme, si giocheranno semifinali e finale del torneo dedicato alla... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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