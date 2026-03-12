L’ex calciatore Luca Toni ha espresso un giudizio severo sulle squadre italiane in Champions League, sottolineando che le due finali dell’Inter hanno creato false aspettative, ma ora la realtà è diversa. Ha anche commentato la partita della Juventus contro il Galatasaray, indicando che la squadra deve rammaricarsi per questa sconfitta. Le sue parole sono state rivolte senza mezzi termini, evidenziando il suo punto di vista critico.

Luca Toni ha criticato duramente il cammino delle italiane in Champions League, facendo riferimento anche alla Juventus. Vediamo cos’ha detto. Luca Toni ha parlato a La Repubblica del cammino negativo delle italiane in questa edizione della Champions League. Di seguito le sue affermazioni. CONTINASSA JUVE LIVE LA CHAMPIONS – « Dovrebbe farci riflettere il rendimento europeo complessivo delle italiane. La serie A è in difficoltà. Il confronto con le corazzate è duro, siamo distanti. Le due finali dell’Inter ci hanno illuso, ora siamo tornati alla realtà » RAMMARICO JUVE – « L’Atalanta è quella che ha meno rimpianti. Il 6-1 è pesante, ma non può esserci paragone con il Bayern. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Toni duro con le italiane in Champions: «Le due finali dell'Inter ci hanno illuso, ora siamo tornati alla realtà. La Juve col Galatasaray deve rammaricarsi per questa cosa»

