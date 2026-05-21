“T’aggia squartà.dammi i soldi, fai presto, vai a faticare, ti devi muovere, tutti i soldi me li devi dare a me, a fine mese me li devi dare”. Questo è lo stralcio di uno dei tanti messaggi inviati via whatsapp alla vittima –una donna di 42 anni di Telese Terme– da Michele De Rosa, 52 anni, ed Adriana Pruscino, 50, anni, di Telese, condannati a 6 anni per usura ed estorsione con l’acido. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato dal GIP Maria Amoruso. Il Tribunale si è riservato 45 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza. Alla donna -difesa dall’avvocato Antonio Picarella, responsabile dell’Ufficio Legale... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Tutti i soldi li devi dare a me”: la vittima denuncia gli usurai, sei anni di carcere per la coppia

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