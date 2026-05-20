Catania abusano di una 14enne la scuola li denuncia | arrestati la madre della vittima e il suo compagno

A Catania, una donna di 30 anni e il suo compagno di 46 anni sono stati arrestati con l’accusa di aver abusato della figlia di 14 anni. La scuola frequentata dalla ragazza ha segnalato il sospetto di comportamenti inappropriati, portando così alle indagini. Gli agenti hanno eseguito le misure cautelari, che hanno coinvolto i genitori della vittima, dopo aver raccolto elementi a supporto delle accuse. La minore è stata posta sotto assistenza, mentre gli adulti sono stati portati in carcere.

Una donna di 30 anni è stata arrestata, insieme al compagno 46enne, per abusi sulla figlioletta di 14 anni. A salvare la ragazzina dal contesto familiare è stato l'istituto scolastico che frequentava. La piccola è stata allontanata dal nucleo familiare e la madre e il patrigno sono finiti in manette. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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