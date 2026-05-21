Tutti gli appuntamenti da non perdere in questo caldo weekend in città e sul Lago di Como
Il quarto weekend di maggio si presenta con temperature elevate e giornate soleggiate che dureranno fino a domenica. In città e sul Lago di Como si svolgono diversi eventi e appuntamenti, ideali per trascorrere il tempo all'aperto. Le previsioni del tempo indicano condizioni ideali per attività all’aperto e manifestazioni varie. Sono in programma iniziative culturali, sportive e ricreative, tutte concentrate nel fine settimana. La città e il lago si preparano ad accogliere visitatori e residenti per una serie di eventi durante questi giorni di sole.
Quarto weekend di maggio con il meteo che promette sole estivo sino a domenica. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo splendido fine settimana. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. One Wine NightOne Wine NightTorna uno degli appuntamenti più attesi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Milionario sbaglia strada, si ferma in un casolare e trova la sua Ex con un Bambino, sconvolto.
Sullo stesso argomento
Tutti gli appuntamenti da non perdere in questo rombante weekend sul Lago di ComoTerzo weekend di maggio con il meteo che promette il ritorno del sole almeno domenica.
Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a ComoTerzo weekend di maggio con il meteo che promette il ritorno del sole almeno domenica.
Museo della Seta di Como. . Filo diretto con il Museo della Seta di Como Ecco tutti gli appuntamenti settimanali da non perdere: Martedì 19 maggio - Conferenza, Realtà estesa per la cultura del tessile. Il progetto Cultural Extended Reality Routes Da M facebook
Gli appuntamenti di oggi, venerdì 14 maggio buff.ly/f9EWDje x.com
Tutti gli appuntamenti da non perdere in questo caldo weekend in città e sul Lago di ComoQuarto weekend di maggio con il meteo che promette sole estivo sino a domenica. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo splendido fine settimana. Una guida con tutti gli eventi culturali più impo ... quicomo.it
Sul lago di Como arriva il weekend dell'eleganza fuoriserie: da Villa del Grumello a Villa d'EsteSulle rive del Lago di Como vi attende un fine settimana dedicato alle automobili unico al mondo. Un fine settimana ricco di momenti esclusivi destinati a rimanere per sempre nei vostri ricordi. L’eve ... quicomo.it