Tutti gli appuntamenti da non perdere in questo rombante weekend sul Lago di Como

Da quicomo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante questo fine settimana sul Lago di Como si svolgeranno diversi eventi e manifestazioni, mentre le previsioni meteo indicano un possibile ritorno del sole domenica dopo giorni di tempo incerto. La primavera si presenta con un clima variabile, ma gli appuntamenti in programma attirano sia residenti che visitatori. Sono previste attività culturali, sportive e di intrattenimento, tutte concentrate nel weekend, offrendo opportunità di svago e di scoperta sul territorio.

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