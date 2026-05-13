Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como

Il terzo fine settimana di maggio si presenta con previsioni meteorologiche che indicano un ritorno del sole, almeno per domenica. A Como si susseguono diversi eventi e appuntamenti che accompagnano questa stagione di primavera, anche se il meteo resta incerto per i giorni precedenti. Le attività programmate spaziano tra iniziative culturali, mercati e manifestazioni che attirano cittadini e visitatori. Ecco una panoramica di ciò che si può aspettare nel prossimo fine settimana.

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Terzo weekend di maggio con il meteo che promette il ritorno del sole almeno domenica. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo fine settimana di primavera incerta. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. Strade Blu LiveDunque, l'ultima tappa del 2026 di.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Weekend del 1° maggio in Brianza: 6 eventi (anche gratis) da non perdere Notizie correlate Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorniUltimo weekend di febbraio con il meteo che promette il ritorno del sole già da questo pomeriggio. Temi più discussi: Weekend del 9 e 10 maggio 2026: tutti gli appuntamenti da non perdere; Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e Cernobbio; La Giornata della ristorazione è alle porte: tutti gli appuntamenti del 6 maggio; Tutti gli appuntamenti della settimana. Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 12 a domenica 17 maggio 2026 in Riviera e Côte d'Azur x.com Quali sono le vostre idee preferite per appuntamenti da solo? reddit Carnevale, tutti gli appuntamenti nelle Marche in aggiornamentoSeconda delle tre domeniche l'8 febbraio (la terza è il 15 febbraio) dedicate alla sfilata dei carri allegorici con tradizionale getto di dolciumi (ingresso a pagamento, leggi qui). Accanto alle ... corriereadriatico.it Carnevale, tutti gli appuntamenti nelle Marche in aggiornamentoTorna il Carnevale di Ancona con i colori e l'energia di una festa amata da grandi e piccini e che coinvolgerà tutta la città nella giornata di domenica 15 febbraio 2026. Appuntamento con la grande ... corriereadriatico.it