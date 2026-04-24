Paladina-Sedrina | lettera all’Anas | No passi indietro

Una lettera è stata inviata all’Anas da parte di rappresentanti della provincia e della comunità montana, che chiedono un incontro urgente per discutere le recenti decisioni riguardanti il progetto Paladina-Sedrina. Le istituzioni chiedono di evitare passi indietro e di non annullare gli sforzi già compiuti nel settore. La richiesta arriva in un momento di preoccupazione per le implicazioni di eventuali modifiche alle iniziative in corso.

LA FRENATA. Provincia e Comunità montana chiedono un incontro urgente: «Non vanificare gli sforzi fatti». «Discarica, altre indagini con il progetto esecutivo». «Superfluo evidenziare sin da subito che non riteniamo minimamente plausibile alcuna ipotesi di vanificazione degli sforzi economici e amministrativi perpetrati finora, ribadendo che la situazione viabilistica locale è completamente al collasso e che i territori e gli enti attendono risposte concrete in tempi rapidi». Firmato Gianfranco Gafforelli e Valeriano Bianchi, rispettivamente presidente della Provincia e della Comunità montana Valle Brembana. È il finale della lettera inviata giovedì dai due enti all’Anas romana, con in copia una sfilza di soggetti istituzionali, dal ministro Matteo Salvini al governatore lombardo Attilio Fontana.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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