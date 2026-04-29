Ma sulla Paladina-Sedrina l’ANAS non può sfilarsi

Negli ultimi giorni, due importanti progetti stradali della provincia sono stati colpiti da forti piogge, causando interruzioni e rallentamenti. In particolare, i lavori sulla strada Paladina-Sedrina sono stati coinvolti da condizioni meteorologiche avverse che hanno complicato le operazioni in corso. L’ANAS, l’ente responsabile delle strade nazionali, ha confermato di non poter rinunciare alla gestione di questo intervento, nonostante le difficoltà legate al maltempo.

Un nubifragio dopo l’altro su due progetti portanti per il futuro della rete stradale della nostra provincia. Non ci si è ancora ripresi dalla botta per la cancellazione della tratta bergamasca Pedemontana e subito ecco il secondo temporalone, stavolta sul completamento della Tangenziale Sud, da Paladina a Sedrina. Qui il tragitto è di 6,5 km, 4,8 dei quali in galleria. Il fulmine a ciel sereno è arrivato dall’ANAS e ha colto di gran sorpresa Provincia, Comunità Montana della Valle Brembana, Comuni interessati, San Pellegrino Terme in testa, considerando quanto si è fin qui già investito, oltre 6 milioni (1,8 a carico dei Comuni della Valle). Inevitabile anche qui far partire la moviola sull’iter e su quanto accaduto.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Paladina-Sedrina: lettera all’Anas: «No passi indietro» Paladina-Sedrina, Comunità Montana e Provincia chiedono incontro urgente ad Anas: “No a tracciati alternativi”Nessun passo indietro sul progetto né tantomeno la volontà di accettare “alcuna ipotesi di vanificazione degli sforzi economici e amministrativi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Anas blocca la Paladina-Sedrina per Rischi ambientali. La Val Brembana: Umiliati, ora protestiamo; La Paladina-Sedrina rischia di affondare in una discarica; Paladina-Sedrina, stop da Anas: Rischi ambientali. E da San Pellegrino: Ora protestiamo; Discarica tossica sulla Paladina-Sedrina: l’Anas blocca la costruzione della Tangenziale sud. Paladina-Sedrina: lettera all’Anas: «No passi indietro»Provincia e Comunità montana chiedono un incontro urgente: «Non vanificare gli sforzi fatti». «Discarica, altre indagini con il progetto esecutivo». ecodibergamo.it Il comitato contro la Paladina-Sedrina: Progetto sbagliato fin dall’inizio, ora serve un’alternativaIl gruppo Salviamo il parco dei Colli di Bergamo da più di vent'anni si oppone all'opera: Non intercetta il traffico e rovina una delle aree più belle della Lombardia. Si pensi all'allargamento a q ... bergamonews.it Paladina (Bergamo), 24 aprile 2026 – Brusco stop di Anas all’iter per la realizzazione della Paladina-Sedrina, terzo lotto della Tangenziale sud di Bergamo, opera attesa da 20 anni per risolvere la situazione del traffico in questa zona del territorio bergamasco - facebook.com facebook