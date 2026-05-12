Tutela degli animali firmato il protocollo per il canile di Mortara
È stato firmato un protocollo per il canile di Mortara che riguarda la tutela degli animali. L’accordo è stato annunciato come un impegno condiviso tra l’amministrazione e le persone che, con dedizione e passione, si occupano quotidianamente delle condizioni degli animali ospitati. La firma rappresenta un passo importante per rafforzare le misure volte a garantire il benessere degli animali nel centro di accoglienza.
“Il benessere animale è uno dei fondamenti della nostra azione amministrativa. Oggi ci assumiamo insieme una responsabilità condivisa con chi, con grande amore, passione e spirito di servizio, insieme alla struttura comunale, contribuisce ogni giorno a migliorare la condizione dei nostri amici a.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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