Tutela degli animali firmato il protocollo per il canile di Mortara

È stato firmato un protocollo per il canile di Mortara che riguarda la tutela degli animali. L’accordo è stato annunciato come un impegno condiviso tra l’amministrazione e le persone che, con dedizione e passione, si occupano quotidianamente delle condizioni degli animali ospitati. La firma rappresenta un passo importante per rafforzare le misure volte a garantire il benessere degli animali nel centro di accoglienza.

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