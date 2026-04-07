Ubriaco molesta clienti al supermercato e aggredisce carabinieri e sanitari | arrestato 54enne

A Traversetolo, un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver molestato clienti all’ingresso di un supermercato e aver aggredito i carabinieri e il personale sanitario intervenuto. L’uomo, visibilmente in stato di alterazione, ha creato momenti di tensione nel supermercato, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine e dai sanitari intervenuti sul posto. La situazione si è conclusa con l’arresto dell’individuo e l’intervento delle autorità.

Caos a Traversetolo: l’uomo ha dato in escandescenze anche in ambulanza ferendo una soccorritrice. Il giudice dispone l’obbligo di firma Momenti di tensione a Traversetolo, dove un uomo in stato di alterazione ha prima molestato alcuni clienti all’ingresso di un supermercato e poi ha aggredito carabinieri e personale sanitario intervenuti. Un 54enne straniero residente in provincia è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio risale alla serata del 3 aprile, intorno alle 19.20, quando una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta su segnalazione al 112 per la presenza di una persona molesta, presumibilmente ubriaca. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notte ad alta tensione in via d'Azeglio, ubriaco molesta il cliente di un bar, poi aggredisce i carabinieri: 35enne arrestatoHa aggredito in strada i militari, dopo averli chiamati: sul posto due pattuglie e il 118.

Ubriaco molesta i clienti del super. Poi prende a morsi i carabinieriUn pomeriggio qualunque si è trasformato in una scena di caos e violenza nel parcheggio di un supermercato, sotto gli occhi attoniti di clienti e...

Temi più discussi: Notte ad alta tensione in via d'Azeglio, ubriaco molesta il cliente di un bar, poi aggredisce i carabinieri: 35enne arrestato; Ubriaco, molesta i clienti di un bar di Udine, denunciato 40enne; Udine, ubriaco molesta clienti in un bar e aggredisce i carabinieri: denunciato; Semina il caos al bar e si scaglia contro i carabinieri: denunciato 40enne.

Ubriaco, molesta i clienti di un bar di Udine, denunciato 40enneAlcune serate fa i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine hanno denunciato un 40enne residente nell’hinterland udinese, per resistenza a un Pubblico Ufficiale e ubriachezza. rainews.it

Fvg, imbriaghela molesta clienti al bar e aggredisce i Carabinieri: denunciato 40enneIntervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine a seguito di segnalazioni da parte di alcuni clienti di un bar della zona sud della città, che hanno contattato il Numero ... triestecafe.it

TERRACINA - Atti osceni in spiaggia a Terracina: denunciato 43enne, era ubriaco. Intervento dei Carabinieri nel pomeriggio di sabato a Terracina, dove un uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta. #attiosceni #Carabin - facebook.com facebook