La Giunta Decaro ha annunciato una nuova regolamentazione sugli affitti brevi destinati al turismo in Puglia, seguendo il modello adottato in Toscana. La misura prevede limiti specifici per i Comuni e mira a ridurre l’eccessivo afflusso di visitatori nelle zone più soggette a sovraffollamento. La decisione si inserisce in un’azione di controllo del settore per limitare l’impatto sul centro storico.

La Giunta Decaro si prepara ad una stretta sugli affitti brevi per motivi turistici, una mossa per combattere l'overtourism, stoppare lo spopolamento dei centri storici per fare spazio a B&b e case vacanze, e attenuare l'emergenza abitativa per residenti e studenti. La Regione sta lavorando ad un disegno di legge, la bozza è pronta ma sarà prima condivisa con il partenariato che è stato già convocato per avviare la discussione. La norma sostanzialmente ricalca la legge della Toscana, che ha passato il vaglio della Corte costituzionale, e dà la possibilità ai Comuni di fissare limiti massimi alle attività. Gli enti locali potranno, ad esempio, individuare aree della città in cui non è più possibile avviare strutture ricettive per la già massiccia presenza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Turismo, in Puglia pronta la stretta sugli affitti brevi: il limite dei Comuni, il modello Toscana. Tutto quello che c'è da sapere

Articoli correlati

Leggi anche: Ghigliottina sugli affitti brevi: così Comuni e Ue preparano la stretta del 2026

Scatta la stretta sugli affitti brevi: cosa cambia sul terzo immobileUna stretta inserita nella quarta manovra del governo Meloni e che ha provocato non pochi malumori all'interno del centrodestra.

Tutto quello che riguarda Turismo in Puglia pronta la stretta...

Temi più discussi: Turismo, la Puglia come la Toscana: stretta sugli affitti brevi. Troppe strutture, stop; Puglia capitale europea sport 2026, Decaro Opportunità di crescita e coesione; Turismo, il Cilento fa squadra: Dmo pronta ad allargarsi. L'appello a sindaci e imprese; Puglia regione europea dello sport 2026, Decaro Non solo competizione, ma anche coesione e salute / Video.

Turismo, la Puglia come la Toscana: stretta sugli affitti brevi. «Troppe strutture, stop»La Giunta Decaro si prepara ad una stretta sugli affitti brevi per motivi turistici, una mossa per combattere l'overtourism, stoppare lo spopolamento dei centri storici per fare spazio ... quotidianodipuglia.it

Turismo e imprese: la Puglia in vetrina alla BitDa domani al 12 febbraio la Puglia sarà protagonista alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. La Regione Puglia pronta ad accoglie a Milano visitatori, operatori e istituzioni in uno ... quotidianodipuglia.it

CIA Puglia, eletti i nuovi presidenti di ANABIO e Turismo Verde - facebook.com facebook

La guerra sconvolge il turismo e rincara i viaggi. L'industria di settore da Santanchè, servono aiuti (di S. Renda) x.com