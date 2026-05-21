A giugno il settore del turismo ha registrato un andamento tiepido, ma questa situazione non può essere attribuita a una crisi generale. Per capire appieno i numeri, è necessario analizzare tutti gli aspetti che influenzano i dati, evitando di considerare solo il calendario. Quest’anno, infatti, molti turisti hanno preferito prenotare le vacanze a maggio, lasciando così un minor flusso di visitatori nel mese successivo. Questa scelta ha contribuito a rendere il mese di giugno meno movimentato rispetto ad altri periodi dell’anno.

"Per verificare i dati statistici occorre tenere in considerazione tutti i fattori e non limitarsi al calendario, perché quest’anno avremo a maggio buona parte dei turisti che non hanno prenotato in giugno". In questi termini Emilio Zorini, esperto di marketing e consulente nel turismo, entra nel merito di uno dei temi che forse è più semplice da interpretare rispetto a quanto può apparire. Nei fine settimana gli alberghi lavorano, per il ponte del 2 giugno la maggior parte ha già esaurito le camere, tuttavia mancano le prenotazioni delle vacanze ’vere’ di giugno, quelle di una settimana per intenderci. "Giugno dello scorso anno è stato un mese anomalo – dice Zorini –, soprattutto per effetto della Pentecoste tedesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Turismo, giugno debole? Non è effetto della crisi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Effetto tregua: i mercati brindano all'accordo USA-Iran. L'euro rialza la testa, il dollaro deboleL’annuncio del cessate il fuoco di due settimane tra Washington e Teheran, vincolato alla riapertura strategica dello Stretto di Hormuz, ha innescato...

Energia sotto pressione: l’effetto domino della crisi nel GolfoTESTO di Ivan Manzo del Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 15 aprile 2026 La chiusura...

Turismo, giugno debole? Non è effetto della crisiL’analisi del consulente Emilio Zorini: L’apparente calo è un effetto del calendario, quest’anno ad esempio la Pentecoste tedesca è anticipata . ilrestodelcarlino.it

Turismo, a giugno quasi 2 milioni di presenze in LiguriaSfiora due milioni di presenze di turisti la Liguria a giugno: i dati provvisori rilevati al 16 luglio dall'Osservatorio turistico regionale registrano 1.937.921 presenze con una crescita del 3,29% ... ansa.it