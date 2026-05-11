Energia sotto pressione | l’effetto domino della crisi nel Golfo

La chiusura dello Stretto di Hormuz sta causando ripercussioni significative sui mercati energetici mondiali, rappresentando uno dei principali shock degli ultimi decenni. Questa situazione si inserisce in un contesto di crisi più ampia nella regione del Golfo, che ha portato a tensioni crescenti e a una pressione crescente sui prezzi dell’energia. La restrizione dei flussi di petrolio e gas naturale sta influenzando l’offerta globale, con effetti immediati sui mercati e sui consumi.

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TESTO di Ivan Manzo del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 15 aprile 2026 La chiusura dello Stretto di Hormuz si sta configurando come uno degli shock più profondi degli ultimi decenni. Le analisi pubblicate nei primi giorni di aprile convergono su un punto: siamo di fronte a una crisi che va ben oltre il settore energetico. L’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) ha segnalato che le interruzioni nello stretto hanno determinato una contrazione dell’offerta di petrolio che ha superato i 12 milioni di barili giornalieri, mentre il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno definito la situazione come uno dei più gravi shock energetici mai registrati.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Its Over: The Shocking Truth About 2026 Recession Nobody Is Talking About Today! Notizie correlate Fertilizzanti in ostaggio, ecco l’effetto domino del caos nel GolfoDallo stretto di Hormuz passa circa una quinta parte delle esportazioni di petrolio e di gas liquefatto. Crisi nello Stretto di Hormuz: oltre 1.100 navi ferme nel Golfo Persico e mercati energetici mondiali sotto pressioneABBONATI A DAYITALIANEWS Lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo, è diventato il centro di una crisi che rischia di... Argomenti più discussi: Energia sotto pressione geopolitica: TTF stabile, Brent in rafforzamento, API2 sostenuto dal gas; Caro energia, famiglie sotto pressione: nel 2026 stangata fino a 1.500 euro. CNA lancia l’allarme sugli investimenti; Il paradosso energetico dell'IA: ogni query consuma meno, ma la rete elettrica resta sotto pressione; Caro energia, pressione crescente sulle famiglie: scenari critici per Italia ed Eurozona – LMF. La #crisienergetica resta sotto pressione. Tra prezzi in crescita e tensioni globali, l’ #Europa invita a ridurre i consumi e accelera su #rinnovabili. Il sistema regge, ma serve un cambio di approccio, anche nelle scelte quotidiane. x.com Sensazione di piacere + pressione + sovraccarico di energia nella parte centrale del petto e attacco di panico reddit