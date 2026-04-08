Effetto tregua | i mercati brindano all' accordo USA-Iran L' euro rialza la testa il dollaro debole

I mercati finanziari globali hanno reagito positivamente all'annuncio di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, che prevede un cessate il fuoco di due settimane e la riapertura dello Stretto di Hormuz. L'euro ha guadagnato terreno rispetto al dollaro, che si è indebolito. Questa notizia ha portato a un rialzo generale delle borse e dei cambi, creando un clima di speranza tra gli operatori economici.

L’annuncio del cessate il fuoco di due settimane tra Washington e Teheran, vincolato alla riapertura strategica dello Stretto di Hormuz, ha innescato un’ondata di euforia sui mercati finanziari globali. Il venir meno, almeno temporaneamente, dello spettro di un conflitto energetico su vasta scala ha spinto gli investitori ad abbandonare i beni rifugio e a scommettere nuovamente sul rischio. Il segnale più eclatante arriva dal comparto energetico. Con la prospettiva di un ripristino dei flussi di greggio attraverso lo Stretto di Hormuz, i prezzi del petrolio hanno subito un vero e proprio tracollo: WTI cede il 14,42%, scendendo a 96,63 dollari al barile. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Effetto tregua: i mercati brindano all'accordo USA-Iran. L'euro rialza la testa, il dollaro debole Leggi anche: Tregua Usa-Iran, crolla il petrolio e volano i mercati: rally di Wall Street Sondaggi politici, cala l’effetto referendum e il centrodestra rialza la testa: chi vince tra i partitiDopo una settimana di picco legata anche al successo al referendum, i principali partiti del campo largo perdono terreno nei sondaggi politici. Temi più discussi: Effetto tregua Usa-Iran sui mercati, crollo del 18% del prezzo del petrolio. Borse asiatiche in netto rialzo; Effetto tregua. Il petrolio crolla, le borse volano; Tregua in Iran, crolla il prezzo del petrolio: sceso sotto i 100 dollari al barile; Ultimatum Trump-Iran: scenari per Brent e mercati dopo la scadenza di stanotte. Effetto tregua Usa-Iran sui mercati, crollo del 18% del prezzo del petrolio. Borse asiatiche in netto rialzoLa guerra in Iran è stata interrotta, il regime di Teheran e gli Stati Uniti di Trump hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 15 giorni, in attesa di siglare un’intesa definitiva in base ... affaritaliani.it Effetto tregua. Il petrolio crolla, le borse volanoForte crescita per i mercati azionari in Asia, positivi i futures su Europa e Stati Uniti. Tornano gli acquisti sull'oro e i metalli preziosi ... huffingtonpost.it Effetto tregua Usa-Iran sui mercati, crollo del 18% del prezzo del petrolio. Borse asiatiche in netto rialzo ift.tt/VdMXK9l x.com La tregua include anche Israele e ha effetto anche per il Libano e altrove. Da venerdì 10 aprile i colloqui a Islamabad in Pakistan - facebook.com facebook