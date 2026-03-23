Cesena, 23 marzo 2026 – “Mentre l’Italia e l’Emilia Romagna hanno archiviato il 2025 con numeri da record, Bagno di Romagna ha fatto registrare un crollo del turismo del 9,12% ”. L’affondo da Fratelli d’Italia della località d’Alto Savio. “Sono i numeri, non solo le nostre parole, a smentire la narrazione di una crisi generale del settore turistico – sostiene FdI –. La nostra regione ha evidenziato oltre 44,1 milioni di presenze (+3,9% sul 2024) e più di 13,2 milioni di arrivi (+7,8% ), trainati soprattutto dal turismo internazionale (+10% arrivi esteri). I dati ufficiali dell’Istat e della Regione Emilia Romagna confermano un sistema solido, diversificato e in crescita in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crollo del turismo nel borgo da favola, FdI non ci sta: “Per Bagno di Romagna nessuna strategia”

Articoli correlati

Bagno a Ripoli, rivolta degli studenti contro la "schedatura" delle scuole chiesta da Fdi: ci sarà anche manifestazione“In queste ore siamo stati letteralmente sommersi da un’ondata di solidarietà verso le nostre scuole, dopo la vicenda della mozione che avrebbe...

Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44.

Una selezione di notizie su Crollo del turismo nel borgo da favola...

Temi più discussi: Crollo del turismo a Dubai dopo l’attacco del 28 febbraio, si fanno i primi conti; Crollo del turismo nel borgo da favola, FdI non ci sta: Per Bagno di Romagna nessuna strategia; Cuba, splendide spiagge deserte per il crollo del turismo - Pressenza; Rimini torna sopra i 7 milioni di presenze: turismo ai livelli pre-Covid. Su scala provinciale 15 milioni.

Crollo del turismo nel borgo da favola, FdI non ci sta: Per Bagno di Romagna nessuna strategiaGli esponenti del circolo dell’Alto Savio: L’Appennino vola, crescono le presenze anche in Appennino e e nelle località collinari. E invece qui -9,12%: Stati Generali subito ... ilrestodelcarlino.it

Crollo del turismo a Dubai dopo l’attacco del 28 febbraio, si fanno i primi contiAGI - Alberghi vuoti, spiagge deserte, affluenza minima negli shopping mall. È il turismo a Dubai una delle vittime eccellenti dell'operazione Roaring Lion. A tre settimane dall'inizio del conflitto ... msn.com

Una violenta esplosione ha provocato il crollo di tre palazzine. È avvenuto in via Tavagnasco a Roma. Secondo i vigili del fuoco l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gpl. Si registrano due feriti gravi: moglie e marito di 84 e 86 anni. #roma #cr facebook

Parenti vittime Morandi contro Confindustria: “Causa del crollo non è assenza Gronda ma negligenze” x.com