Tra i giovani under 35, cresce l'ansia legata ai viaggi, con particolare attenzione a malattie ed emergenze. Nonostante le tensioni geopolitiche e le difficoltà economiche, molti non evitano di partire, ma preferiscono destinazioni più vicine e riducono i costi. Le preoccupazioni si concentrano su eventuali problemi di salute e situazioni impreviste durante le trasferte. La volontà di viaggiare resta, ma si adottano strategie per gestire meglio i rischi.

Di fronte all’instabilità geopolitica e alle incertezze economiche non si rinuncia a viaggiare ma si rivedono i propri piani privilegiando una destinazione più vicina e tagliando le spese non essenziali in altri ambiti per potersi comunque concedere una pausa estiva. È la fotografia fornita dal Global Travel Confidence Index di Allianz Partners, dal quale emerge che a essere più ansiosi riguardo al viaggio sono i viaggiatori sotto i 35 anni rispetto agli over 50. In particolare la preoccupazione è alta per le malattie (63% contro il 48%), le emergenze (61% contro il 49%), la crisi climatica (61% verso il 46%), le situazioni di salute pubblica (61% contro il 44%), lo smarrimento dei bagagli (61% verso il 41%) o dei documenti di viaggio (60% verso il 40%) e la necessità di riparare o sostituire i dispositivi mobili (48% verso il 29%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Turismo, ansia da viaggio per gli under 35: preoccupano malattie ed emergenze

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