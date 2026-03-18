Sul fronte dei campi si respira tensione a causa dell’aumento dei costi del carburante, che influenzano direttamente le attività agricole e il settore turistico. La situazione non ha ancora raggiunto livelli di allarme, poiché i prodotti agricoli di alta qualità continuano a essere distribuiti attraverso canali consolidati, nonostante le difficoltà generate dal contesto internazionale.

Preoccupazione. Non siamo ancora all’allarme rosso, perché ormai - tra guerre e terrorismo in atto da anni - i nostri prodotti agricoli d’eccellenza hanno trovato le loro vie per raggiungere anche clienti diversificati. A cominciare dagli italiani, che li stanno ri-apprezzando. Ma la preoccupazione c’è. Soprattutto, al momento, per l’aumento indiscriminato del prezzo dei carburanti, che incrementa automaticamente il costo della produzione. Certo, la guerra in Medio Oriente in aggiunta a quella in Ucraina che ancora va avanti, davvero non ci voleva e bisogna fare i conti con questo ulteriore scenario di distruzione nei luoghi del conflitto e rischi per chi viaggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venti di guerra sui campi: "Preoccupano l’aumento dei costi del carburante e gli effetti sul turismo"

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