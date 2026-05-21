Una scossa di magnitudo 5.7 è stata registrata a Malatya, in Turchia, senza segnalazioni di feriti o danni significativi. L’evento sismico ha avuto un’ipocentro a bassa profondità, il che può aumentare la pressione sugli edifici vicini. La faglia Est Anatolica è influenzata dallo scorrimento della placca arabica, che contribuisce all’attività sismica nella regione. La zona rimane sotto osservazione, con le autorità che monitorano eventuali repliche o conseguenze più ampie.

? Domande chiave Perché la bassa profondità dell'ipocentro aumenta il rischio per gli edifici?. Come influisce lo scorrimento della placca arabica sulla faglia Est Anatolica?. Quali rischi strutturali latenti stanno monitorando le squadre dell'AFAD a Battalgazi?. Perché questo evento sismico è collegato alla memoria del terremoto 2023?.? In Breve Ipocentro a 9 km di profondità nel distretto di Battalgazi. Sisma causato dallo scorrimento della faglia Est Anatolica. Zona colpita dai terremoti di Elaz?? nel 2020 e del 2023. AFAD monitora infrastrutture per prevenire cedimenti strutturali latenti. Un sisma di magnitudo 5.7 ha scosso la provincia di Malatya alle ore 09:00 locali di questo giovedì 21 maggio 2026, colpendo il distretto di Battalgazi con un ipocentro situato a soli 9 km di profondità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turchia, scossa di magnitudo 5.7 a Malatya: nessun ferito segnalato

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