Terremoto nell' Avellinese | lieve scossa a Forino nessun danno segnalato

Questa mattina, domenica 8 marzo 2026, un terremoto di magnitudo ML 2.8 è stato registrato nell’area di Forino, in provincia di Avellino. La scossa si è verificata alle prime ore del giorno e non sono stati segnalati danni o feriti. La gente del luogo ha avvertito un lieve tremore, ma non ci sono state conseguenze significative.

Sisma di magnitudo 2.8 registrato dall'INGV: la popolazione ha avvertito il movimento tellurico Questa mattina, domenica 8 marzo 2026, un terremoto di magnitudo ML 2.8 ha interessato l'area di Forino (AV), in provincia di Avellino, in Campania. La scossa è stata registrata alle 07:28:37 (ora italiana, UTC+1), con epicentro localizzato a circa 1 km a sud-ovest del comune di Forino, alle coordinate geografiche 40.8547°N, 14.7282°E, a una profondità ipocentrale di 6 km. L'evento è stato rilevato e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Una magnitudo di 2.8 rientra nella categoria dei...