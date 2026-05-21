Tuo marito ha subìto un furto d' identità | finto maresciallo tenta di truffare donna ma lei lo incastra Video

Una donna ha evitato una truffa telefonica in cui un uomo, travestito da rappresentante delle forze dell'ordine, cercava di ingannarla sostenendo che suo marito fosse vittima di un furto d'identità. La conversazione si è svolta attraverso una telefonata in cui il falso agente ha chiesto denaro e gioielli, ma la donna ha riconosciuto l'inganno e ha impedito che l'uomo portasse a termine la truffa. Il metodo utilizzato dal truffatore si basa su un copione ormai noto, che mira a sfruttare la paura delle vittime.

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