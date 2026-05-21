Tuo marito ha subìto un furto d' identità | finto maresciallo tenta di truffare donna ma lei lo incastra Video
Una donna ha evitato una truffa telefonica in cui un uomo, travestito da rappresentante delle forze dell'ordine, cercava di ingannarla sostenendo che suo marito fosse vittima di un furto d'identità. La conversazione si è svolta attraverso una telefonata in cui il falso agente ha chiesto denaro e gioielli, ma la donna ha riconosciuto l'inganno e ha impedito che l'uomo portasse a termine la truffa. Il metodo utilizzato dal truffatore si basa su un copione ormai noto, che mira a sfruttare la paura delle vittime.
Il copione, ormai tristemente noto, è sempre lo stesso: la telefonata di un finto appartenente alle forze dell'ordine, l'inganno di un parente nei guai e la richiesta urgente di denaro e gioielli per risolvere la situazione. Questa volta, però, la trappola tesa a un'anziana di Lainate è scattata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sister and I went into the wrong wedding room—Only to Be Trapped in Their Spoiling
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Dolcegiuridica. Millionaire Muses · Stepping Into my Power. POV: Quando tuo marito non capisce il genio, ma i tuoi amici sì? Ditemi se anche i vostri mariti hanno questo superpotere di smontare le vostre visioni poetiche. Ho passato il pomeriggio a prepar facebook