Un uomo si è presentato telefonicamente come un sacerdote, cercando di convincere il parroco a consegnargli del denaro con l’argomento di motivi caritatevoli. Tuttavia, l’uomo ha tentato di truffare senza riuscirci, e l’intera conversazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’individuo, che aveva usato un’identità falsa per ingannare il sacerdote.

Ha tentato di truffare un parroco fingendosi anch'egli un sacerdote, alla ricerca di denaro per motivi caritatevoli. Ma il suo piano non è stato abbastanza convincente e la vittima non c'è cascata: i carabinieri, su richiesta del vero parroco, sono intervenuti e lo hanno arrestato. È successo ad. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Finto carabiniere tenta di truffare una 81enne di Olgiate, ma lei lo brucia sul tempo e chiama il 112Ancora un tentativo di truffa ai danni di un’anziana, ancora il copione del “finto carabiniere”.

“Sono padre Gabriele e devo aiutare un cuoco”: sventata truffa di 500 euro ai danni del parroco di ArcisateArcisate, 9 aprile 2026 – La telefonata, fin dall’inizio, è sembrata poco credibile.

Argomenti più discussi: Pronto, sono Padre Gabriele: finto prete tenta di truffare il parroco, ma finisce male; Tragedia a Vibo Marina: il corpo di Gabriele Alessandria identificato dal padre grazie a un braccialetto e un orologio; Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati? | Lui avrebbe fatto pace con l'ex moglie.

Pronto, sono Padre Gabriele: finto prete tenta di truffare il parroco, ma finisce maleNon mi convinceva: il parroco di Arcisate intuisce l'inganno dietro la richiesta di un sedicente sacerdote romano e organizza la trappola con i carabinieri ... milanotoday.it

I.C. Statale Padre Gabriele Maria Allegra - facebook.com facebook