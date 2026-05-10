Genova vuole truffare una novantatreenne e tenta di portarle via trentamila euro di gioielli ma lei reagisce e lo fa arrestare

A Genova, un uomo ha cercato di truffare una donna di 93 anni tentando di portarle via 30 mila euro di gioielli. La pensionata ha reagito e ha trattenuto l’uomo, che è stato arrestato. La donna ha strappato tre bottoni dalla sua camicia, che sono stati usati come prove per l’arresto. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo e la salvezza dei beni della vittima.

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Ha cercato di truffare un’anziana di 93 anni nel quartiere genovese di San Fruttuoso con il solito stratagemma del finto carabiniere, ma lei raccolti i monili in un portagioie ha avuto un sospetto e i suoi gioielli a quell’uomo non voleva più darli. Cosi lui le ha strappato con forza il portagioie che lei teneva stretto tra le mani per poi fuggire. L’anziana prima ha cercato di afferrarlo per un braccio, poi si è messa a urlare e gli altri condomini accorsi hanno provato a fermarlo. L’uomo si è divincolato ed è riuscito a fuggire ma ha perso un borsello con all’interno una tessera sanitaria e tre bottoni di una camicia. Nel frattempo è stata allertata la polizia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, vuole truffare una novantatreenne e tenta di portarle via trentamila euro di gioielli, ma lei reagisce e lo fa arrestare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tenta di truffare un’anziana. Ma il figlio lo fa arrestareFinto carabiniere, telefona a casa di un’anziana signora e la convince a consegnare i gioielli a un fantomatico collega, ma il figlio della donna... Leggi anche: Tenta di borseggiare una poliziotta sull’autobus, lei lo insegue e lo fa arrestare