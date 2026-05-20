Un nuovo studio rivela che molti italiani hanno una conoscenza limitata sui tumori associati all’Hpv, nonostante le campagne di sensibilizzazione. La sfida principale resta raggiungere un’alta copertura vaccinale, con l’obiettivo di arrivare al 90 per cento, ancora lontano dall’essere realizzato. La percentuale di persone informate sui rischi e sulla prevenzione attraverso la vaccinazione varia significativamente tra le diverse fasce di età e aree geografiche del paese.

Eliminare i tumori correlati all’Hpv è possibile, ma l’obiettivo prefissato del 90% di copertura vaccinale è ancora lontano. Secondo gli ultimi dati rilasciati dal ministero della Salute, infatti, il valore di copertura vaccinale nazionale per Hpv nella coorte 2009 si ferma al 70,58%. I tumori Hpv-correlati. L’infezione da Papillomavirus umano è associata al tumore del collo dell’utero, ma in realtà riguarda la salute sia delle donne che degli uomini: i tumori Hpv-correlati includono infatti anche quelli di vulva, vagina, ano, pene e orofaringe. Per inquadrare il livello di conoscenza degli italiani in materia, l’ Istituto Piepoli ha realizzato per Msd Italia l’indagine sociale ‘I tumori da Hpv: paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione’, su un campione di 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumori Hpv-correlati, quanto ne sanno gli italiani e la sfida della vaccinazione

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