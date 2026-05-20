Oncologa Berardi ' vaccinazione e screening contro infezione Hpv'
Un’oncologa ha spiegato che una parte dei tumori è collegata all’infezione da Papillomavirus. Ha sottolineato l’importanza di adottare strategie di prevenzione come la vaccinazione e lo screening. La relazione tra HPV e alcuni tipi di tumore è ormai riconosciuta dalla comunità medica. La dottoressa ha ricordato che queste misure sono fondamentali per ridurre il rischio di sviluppare patologie legate a questo virus. La prevenzione attraverso vaccini e controlli periodici rappresenta una strada importante per la salute pubblica.
Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "Oggi sappiamo che una parte dei tumori è collegata all'infezione da Papillomavirus. La sfida principale è quella di abbattere la mortalità legata a queste patologie e prevenire efficacemente la loro insorgenza. I dati confermano l'esistenza di strumenti preziosi in questo senso: la vaccinazione contro il Papillomavirus e la possibilità di effettuare uno screening per la diagnosi precoce delle lesioni precancerose o cancerose, attraverso il Pap-test o la ricerca del Dna dell'Hpv. Si tratta di strumenti importantissimi. La prevenzione primaria e quella secondaria consentono infatti di curare le persone o, ancora meglio, di evitare che si ammalino". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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