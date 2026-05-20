Oncologa Berardi ' vaccinazione e screening contro infezione Hpv'

Un’oncologa ha spiegato che una parte dei tumori è collegata all’infezione da Papillomavirus. Ha sottolineato l’importanza di adottare strategie di prevenzione come la vaccinazione e lo screening. La relazione tra HPV e alcuni tipi di tumore è ormai riconosciuta dalla comunità medica. La dottoressa ha ricordato che queste misure sono fondamentali per ridurre il rischio di sviluppare patologie legate a questo virus. La prevenzione attraverso vaccini e controlli periodici rappresenta una strada importante per la salute pubblica.

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Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "Oggi sappiamo che una parte dei tumori è collegata all'infezione da Papillomavirus. La sfida principale è quella di abbattere la mortalità legata a queste patologie e prevenire efficacemente la loro insorgenza. I dati confermano l'esistenza di strumenti preziosi in questo senso: la vaccinazione contro il Papillomavirus e la possibilità di effettuare uno screening per la diagnosi precoce delle lesioni precancerose o cancerose, attraverso il Pap-test o la ricerca del Dna dell'Hpv. Si tratta di strumenti importantissimi. La prevenzione primaria e quella secondaria consentono infatti di curare le persone o, ancora meglio, di evitare che si ammalino". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Oncologa Berardi, 'vaccinazione e screening contro infezione Hpv' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giornata mondiale contro l'Hpv: open day gratuiti per la vaccinazioneBRINDISI - La lotta contro il Papillomavirus Umano (Hpv) si intensifica con un'iniziativa di prevenzione che coinvolgerà l'intero territorio dal 3 al... Prevenzione morbillo e Hpv, l'Ausl Romagna chiama i cittadini: al via la campagna di vaccinazioneL’Azienda Usl della Romagna ha inviato, nei giorni scorsi, inviti alla vaccinazione contro il papillomavirus-Hpv attraverso il fascicolo sanitario... Oncologia, Berardi: La medicina personalizzata è il filone di ricerca più promettenteIl presidente eletto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, intervistata per Medicina Top, format tv di Italpress. insanitas.it Salpa la Nave Italia-Albania, oncologa Berardi: La rotta è quella della prevenzioneDieci ambulatori e 17 specialisti a bordo del traghetto di Adria Ferries che parte stasera dal porto di Ancona diretto a Durazzo. È la terza edizione della 'Nave della salute', iniziativa promossa da ... adnkronos.com