Una nuova campagna si concentra sulla prevenzione delle infezioni da HPV attraverso un dispositivo chiamato Holobox, definito come uno strumento innovativo. La discussione riguarda anche l’uso di un vaccino approvato per la tutela contro questa tipologia di virus. La campagna, denominata 'Scrivi oggi il tuo domani', mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e sulla protezione della salute. La comunicazione è stata rilasciata in un evento tenutosi a Roma, con interventi di rappresentanti del settore sanitario.

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - La campagna vaccinale 'Scrivi oggi il tuo domani', "approvata dal ministero della Salute e basata sugli spunti forniti dalle società scientifiche e dalle migliori evidenze cliniche, adotta un approccio innovativo: siamo tra i primi in Europa, e nel mondo, a introdurre l'Holobox, un avatar estremamente amichevole, capace di rispondere in modo accurato a ogni tipo di quesito". Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, all'incontro con la stampa organizzato oggi a Roma per presentare i dati dell'indagine condotta da Istituto Piepoli per Msd Italia, 'I tumori da Hpv: paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione', condotta su un campione di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Luppi (Msd): "Holobox strumento di prevenzione innovativo contro Hpv-correlati"

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