Un'indagine recente mostra che gli italiani conoscono abbastanza bene il Papillomavirus umano (Hpv). Secondo i dati raccolti, circa due persone su tre avrebbero adottato misure di prevenzione se fossero state informate in modo più approfondito. Lo studio mette in luce come la consapevolezza generale sul tema sia diffusa, anche se ci sono ancora margini di miglioramento per promuovere comportamenti preventivi più diffusi tra la popolazione.

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - Gli italiani hanno una buona conoscenza generale del Papillomavirus umano (Hpv). Per la prevenzione dei tumori correlati, aumenta la consapevolezza e la fiducia degli italiani. Le donne hanno come riferimento il ginecologo, mentre emerge una forte richiesta di approfondimento da parte del pubblico maschile, che dimostra confusione e interesse. Circa 2 italiani su 3 di quelli che hanno sperimentato conseguenze da Hpv, potendo tornare indietro, sceglierebbero la vaccinazione. E' la fotografia scattata dall'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli per Msd Italia, dal titolo 'I tumori da Hpv: paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori Hpv-correlati, indagine: "Potendo 2 su 3 avrebbero fatto prevenzione"

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