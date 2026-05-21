Tumori | Hpv-correlati cresce fiducia italiani su prevenzione ma lontano il target del 2030

In Italia, l'interesse e la fiducia nella prevenzione dei tumori associati all'infezione da HPV stanno aumentando tra la popolazione. Tuttavia, i dati indicano che il Paese non ha ancora raggiunto gli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale, che prevedono una copertura del 90% per la vaccinazione e gli screening entro il 2030. La situazione evidenzia un miglioramento, ma anche la necessità di ulteriori sforzi per avvicinarsi agli standard richiesti.

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In Italia cresce la fiducia nella prevenzione dei tumori correlati all’infezione da Hiv, ma il Paese è ancora lontano dagli obiettivi europei e nazionali del 90% di copertura vaccinale e di screening entro il 2030. Oggi, due terzi di chi ha subito conseguenze dal virus senza essersi vaccinato in passato, sceglierebbe di farlo, evidenzia una survey dell’Istituto Piepoli per Msd. La farmaceutica per promuovere una scelta consapevole, prosegue gli investimenti nella ricerca e le campagne informative approvate dal ministero della Salute, come il progetto omnicanale “Scrivi oggi il tuo domani” che si arricchisce di Holobox, un avatar estremamente amichevole, capace di rispondere in modo accurato a ogni tipo di quesito sull’Hpv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tumori: Hpv-correlati, cresce fiducia italiani su prevenzione, ma lontano il target del 2030 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tumori: Hpv-correlati, cresce fiducia italiani su prevenzione, ma lontano il target del 2030 Sullo stesso argomento Leggi anche: Tumori Hpv-correlati, indagine: "Potendo 2 su 3 avrebbero fatto prevenzione" Tumori Hpv-correlati, quanto ne sanno gli italiani e la sfida della vaccinazioneEliminare i tumori correlati all’Hpv è possibile, ma l’obiettivo prefissato del 90% di copertura vaccinale è ancora lontano. Tumori da HPV: cresce la consapevolezza sulla prevenzione x.com Vaccino Hpv, coperture lontane da target. Cittadini sempre più aperti a vaccinazione in farmaciaL’indagine Piepoli per MSD Italia mostra una crescita della consapevolezza sull’HPV e una forte apertura verso la vaccinazione in farmacia, ma le coperture restano ancora lontane dagli obiettivi europ ... farmacista33.it Hpv, aumentano screening e vaccinazioni. Restano gap informativi tra gli uominiL’indagine Piepoli per MSD Italia evidenzia una crescita della consapevolezza sull’HPV e della fiducia nella prevenzione vaccinale, ma anche persistenti gap informativi ... doctor33.it