Un nuovo trattamento laser per il tumore alla prostata potrebbe presto sostituire l'intervento chirurgico tradizionale. Il dottor Dimitrios Choussos ha spiegato che questa tecnologia consente di colpire le lesioni tumorali in modo mirato, riducendo i rischi e gli effetti collaterali associati alle tecniche più invasive. La terapia si basa sull’utilizzo di un laser che agisce direttamente sulle aree interessate.

Il tumore alla prostata è la neoplasia più presente nella popolazione maschile, e rappresenta circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini. La ricerca però ha fatto importanti passi avanti alla ricerca di nuove cure, fino ad arrivare a una nuova terapia focale con laser: la Focal Laser Ablation. Si tratta di un intervento molto meno invasivo che può essere eseguito al posto della radioterapia o del tradizionale intervento chirurgico alla prostata in casi selezionati, come spiega il dottor Dimitrios Choussos, responsabile dell’Unità Operativa di Urologia dell’Istituto di Cura Città di Pavia: “Grazie ai progressi della diagnostica... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tumore alla prostata: una nuova cura col laser può sostituire il classico intervento chirurgico

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