Durante i lavori di scavo per l’installazione di un elettrodotto, si è verificato un guasto a un tubo sottostante. L’incidente ha causato l’allagamento di una strada e di tre garage nelle vicinanze, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di emergenza. L’incidente si è verificato all’incrocio tra la Flaminia e viale Giovanni Da, interrompendo temporaneamente il traffico nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Durante i lavori d’interramento dell’ elettrodotto, all’incrocio tra la Flaminia, viale Giovanni Da Verazzano e corso Fratelli Cervi, nel tardo pomeriggio di martedì è stata involontariamente trivellata una condotta idrica di Hera: questo ha causato l’ allagamento della strada, dei garage di tre abitazioni e di un giardino privato. Enorme la quantità d’acqua uscita, considerato che il tubo rotto ha un diametro di due metri e mezzo. Sono stati momenti di ansia, ma il pronto intervento sia della squadra appaltatrice di Terna che esegue i lavori, sia dei vigili del fuoco che di Hera, ha limitato i danni e i disagi per i residenti che, oltre a dover ripulire, solo ieri mattina hanno potuto servirsi nuovamente dell’acqua nelle loro abitazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tubo rotto durante i lavori. Si allagano strada e tre garage

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Bisogna imparare ad interrare i tubi corrugati elettrici

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