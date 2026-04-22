Skatov-Gulin campo quasi allagato senza pioggia | una raccattapalle si accorge del tubo rotto

Durante un match al Challenger di Shymkent tra Skatov e Gulin, si è verificato un episodio insolito: il campo, che sembrava asciutto, si è trovato quasi allagato senza che fosse piovuto. Una raccattapalle si è accorta di un tubo rotto che perdeva acqua, causando una perdita d'acqua che minacciava di allagare l’area di gioco. La situazione ha richiesto l’intervento per gestire il problema improvviso.

Curioso fuori programma al Challenger di Shymkent durante il match tra Skatov e Gulin: la rottura di una tubatura rischia di allagare il campo. Scongiurato il disastro grazie alla segnalazione di una raccattapalle.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pioggia a Barcellona: 500 tifosi e campo allagato bloccanoLa pioggia battente a Barcellona Pozzo di Gotto ha trasformato lo stadio D’Alcontres in una palude, bloccando l’inizio della sfida Igea... Si sveglia alle Olimpiadi e si accorge che il collo è rotto: il medico spiega perché può succedereDopo il caso dello snowboarder Cam Bolton che ha scoperto solo dopo ore una doppia frattura cervicale, Fanpage.