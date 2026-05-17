Tranciato tubo del gas durante i lavori in strada Un operaio ricoverato

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera intorno alle 18, in via Garibaldi a Bertonico, si è verificato un incidente durante i lavori in strada. Un tubo del gas è stato tranciato, creando una fuga di gas che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Un operaio coinvolto è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

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Momenti di apprensione ieri intorno alle 18, in via Garibaldi a Bertonico all’altezza del civico 27 quando si è sfiorata la tragedia. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, alcuni operai stavano effettuando degli scavi sulla sede stradale quando, improvvisamente e per cause in corso di accertamento, un tubo della rete del gas è stato tranciato di netto. La rottura della conduttura ha provocato un’immediata fuoriuscita di sostanza che ha investito i lavoratori. Ad avere la peggio è stato uno degli operai, un 37enne, che ha inalato una quantità di gas accusando un malore. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e l’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lodi in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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