Tranciato tubo del gas durante i lavori in strada Un operaio ricoverato

Ieri sera intorno alle 18, in via Garibaldi a Bertonico, si è verificato un incidente durante i lavori in strada. Un tubo del gas è stato tranciato, creando una fuga di gas che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Un operaio coinvolto è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

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