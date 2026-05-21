In collegamento con "Mattino Cinque" Matteo Bassetti commenta il caso dei trenta studenti positivi alla tubercolosi in un liceo a Trieste. "La tubercolosi è da sempre presente nel nostro Paese ed equamente distribuita tra cittadini italiani e cittadini stranieri, non è un problema di immigrazione. Questa è una balla che viene raccontata da qualcuno per fare delle discriminazioni che non devono essere fatte" ha chiarito l'infettivologo del San Martino di Genova., Parlando nello specifico del caso di Trieste l'infettivologo ha precisato che si tratta di ragazzi che hanno "semplicemente la positività e che non sono contagiosi". Poi ha... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trenta studenti positivi alla tubercolosi in un liceo, Matteo Bassetti: "Malattia da sempre presente, non è un problema di immigrazione"

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