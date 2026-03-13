TS – Udinese-Juve la probabile formazione di Spalletti | dubbi davanti e dietro

Per la partita tra Udinese e Juventus, l’allenatore Spalletti ha scelto la formazione che scenderà in campo, con alcuni dubbi ancora da risolvere riguardo alla linea difensiva e all’attacco. La Juventus, dopo la vittoria contro il Pisa, si prepara a sfidare l’Udinese con questa squadra. La formazione definitiva sarà annunciata poco prima del fischio d’inizio.

2026-03-12 20:13:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Contro il Pisa la Juve è tornata finalmente a vincere in Serie A. I bianconeri hanno battuto i neroazzurri 4-0 e ora si preparano a sfidare l’ Udinese, match in programma sabato 14 marzo alle 20:45 (e da non sottovalutare). La squadra di Spalletti vorrà continuare a vincere così da rimanere in corsa per un posto in Champions League. Il quarto posto, infatti, attualmente occupato dal Como, dista soltanto un punto ma per qualificarsi servirà fare meglio della squadra di Fabregas e della Roma. I precedenti recenti sono tutti dalla parte di Spalletti, visto che la Juve ha già battuto la squadra di Runjaic in due occasioni questa stagione: 3-1 all’andata e 2-0 in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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